Lázaro Víctor Sotacuro, acusado de conducir el auto de apoyo en el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela, terminó de declarar este jueves ante el fiscal Adrián Arribas. Tras la audiencia, el hombre de nacionalidad boliviana fue trasladado al penal de Sierra Chica, mientras que su sobrina, Florencia Ibáñez, será enviada a la cárcel de mujeres de Magdalena.

El defensor de ambos, Guillermo Endi, aseguró que las declaraciones de su cliente fueron “muy claras”. Sotacuro y su sobrina están imputados por su participación en el traslado de las víctimas, Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), hacia la casa donde fueron asesinadas.

La Justicia, además, estableció el secreto de sumario sobre la causa, restringiendo el acceso a información sensible mientras avanzan las investigaciones.

En tanto, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, manifestó su dolor en declaraciones a A24: “No conocí a Lara ni a su madre. Estamos destrozados”. Las familias aún buscan respuestas sobre el brutal hecho que conmocionó a Florencio Varela.