El juez federal recorrió la Ruta 151 y confirmó su estado calamitoso

El estado calamitoso de la Ruta Nacional 151 llegó al estrado judicial y, esta vez, el propio juez federal de Roca, Hugo Greca, lo comprobó con sus propios ojos. Tras aceptar el amparo presentado por el Gobierno de Río Negro, varios municipios y cámaras empresariales, el magistrado realizó una inspección ocular en los tramos más castigados de la traza. Y lo que vio, confirmó lo que los reclamos vienen advirtiendo hace años: la ruta está abandonada y se cobra vidas cada mes.

La recorrida se concentró en la zona de Barda del Medio, uno de los puntos más críticos donde en los últimos meses se registraron siniestros fatales. Allí Greca estuvo acompañado por los intendentes de Cipolletti y Cinco Saltos, Rodrigo BUteler y Enrique Rossi, funcionarios provinciales y representantes de entidades empresariales. La imagen fue elocuente: pozos, banquinas destrozadas y un pavimento que parece campo minado.

“Una imagen vale más que mil palabras”, dijo el juez a la prensa al justificar la medida de prueba. La frase no pasó desapercibida: significa que el magistrado dejó asentado en el expediente que el deterioro existe y que la falta de mantenimiento denunciada por el Gobierno rionegrino es real.

Desde la Provincia, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, volvió a remarcar la urgencia. “Hace más de 60 días que presentamos el amparo colectivo y se vencieron los plazos procesales. Mientras tanto siguen ocurriendo accidentes. Necesitamos que el juez ordene reparaciones inmediatas”, sostuvo. En la misma línea, el fiscal adjunto Luciano Minetti Kern fue más duro: “El abandono sistemático de esta ruta es una amenaza para los vecinos y un freno para la producción”.

Ahora, la pelota está en la cancha de la Justicia. Greca tiene tres días hábiles para resolver los próximos pasos, y la expectativa está puesta en que dicte una cautelar que obligue a obras urgentes sin esperar la sentencia definitiva. Mientras tanto, los reclamos se multiplican y la Ruta 151 sigue convertida en una trampa mortal para automovilistas, camioneros y productores que dependen de este corredor clave del Alto Valle.