Martes 30 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Robo y encubrimiento

Encontraron en Neuquén una camioneta robada en Cipolletti: hay un detenido

La Policía halló un vehículo denunciado como robado y demoró a un hombre acusado de encubrimiento.

 

Por Lucas Sandoval
Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 20:40
El operativo se concretó con apoyo de bicipolicías en la esquina de Tupungato y Candelaria, en la zona oeste neuquina.

Este martes por la tarde, la Policía recuperó una camioneta robada en Cipolletti y demoró a un joven que estaba dentro del vehículo.

El operativo se llevó a cabo cerca de las 16, en la intersección de Tupungato y Candelaria. Los efectivos de la Comisaría 41 notaron un rodado gris con vidrios polarizados que encajaba con la descripción de un vehículo denunciado como robado el 19 de septiembre en la ciudad rionegrina.

Al verificar la patente, no hubo dudas: se trataba de un Citroën C4 con pedido de secuestro. El conductor, que tenía la puerta entreabierta, fue inmediatamente identificado y demorado.

Con el apoyo de la patrulla de bicipolicías, el joven fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Justicia bajo sospecha de encubrimiento.

La camioneta fue recuperada y las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes, mientras se investiga si el detenido tiene vínculo con el robo o si simplemente estaba usando el vehículo.

