Cayó en Perú Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Matías Agustín Ozorio, de 23 años, fue detenido este lunes en la ciudad de Lima, Perú. Está acusado de ser la mano derecha de Victoriano Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, presunto ideólogo de los homicidios de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez ocurridos en Florencio Varela.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó la noticia a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter), destacando la cooperación internacional entre fuerzas de seguridad.

Operativo conjunto de fuerzas de seguridad

Según informó Bullrich, la captura de Ozorio se realizó gracias a un trabajo coordinado entre la Policía Nacional de Perú y Interpol de la Policía Federal Argentina.

El operativo se enmarca en la búsqueda de los responsables de los crímenes cometidos en el conurbano bonaerense, que generaron conmoción pública y derivaron en múltiples investigaciones judiciales.

Quién es “Pequeño J” y qué se investiga

Victoriano “Pequeño J” Janzen Valverde es señalado por la justicia como el presunto organizador de los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Las investigaciones apuntan a que Matías Ozorio era su colaborador directo, encargado de tareas operativas dentro de la estructura criminal.

Qué implica la detención de Ozorio

La captura internacional de Ozorio abre la puerta a nuevas diligencias judiciales. En los próximos días se avanzará con los trámites de extradición hacia Argentina, donde enfrenta cargos por asociación ilícita y homicidio.