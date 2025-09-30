Identificaron a la joven encontrada sin vida en una cantera de Neuquén

La Justicia confirmó oficialmente la identidad de la joven encontrada sin vida el pasado 19 de septiembre en un sector de cantera cercano al basural de la ciudad de Neuquén. Se trata de Ángela Gladis Díaz, de 22 años, cuyo hallazgo despertó fuerte repercusión social.

Desde el Gobierno de la Provincia de Neuquén se expresó el acompañamiento a la familia de la víctima y se destacó el compromiso de trabajar junto a la Fiscalía y la Justicia para lograr un esclarecimiento rápido del caso. El comunicado oficial insistió en que el proceso debe avanzar con celeridad y rigurosidad.

El texto difundido por el Ejecutivo subrayó la necesidad de garantizar que los responsables reciban condena en caso de comprobarse un delito. A la vez, remarcó que la investigación se desarrolla en articulación con los equipos forenses y judiciales para reunir la mayor cantidad de pruebas posibles.

El cuerpo fue hallado en un área de procesamiento de áridos, a unos 300 metros del ingreso al predio administrado por la empresa que opera la zona. Debido al avanzado estado de descomposición, la identificación inicial resultó compleja y los peritos estiman que la muerte se habría producido entre cinco y diez días antes del hallazgo.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi y su asistente letrada Agustina Jarry, quienes dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue judicial. También se ordenaron pericias complementarias, entre ellas la búsqueda de huellas dactilares y otros elementos de identificación.

Los estudios preliminares descartaron la presencia de heridas por arma de fuego o lesiones provocadas con armas blancas. La causa continuará bajo análisis de la fiscalía, que deberá determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte y si hubo intervención de terceros.