Se aprovecharon de lo poco que tenía: le vaciaron las tarjetas a una vecina de Centenario y se compraron hasta una moto

Una estafa que genera bronca

La historia causa repulsión: una vecina de Centenario vio cómo lo poco que tenía en sus cuentas desapareció de un día para el otro. Con sus tarjetas, los delincuentes hicieron compras por internet hasta superar los 1,9 millones de pesos. Un golpe devastador que la dejó sin ahorros y con una amarga sensación de impotencia.

Mientras la mujer peleaba por entender qué había pasado, los estafadores disfrutaban de su dinero en costosos artículos y hasta una motocicleta, como si nada.

La investigación policial

La denuncia de la víctima permitió que la Policía del Neuquén, a través de su división especializada en ciberdelitos, iniciara un seguimiento minucioso de cada operación fraudulenta. Tras días de análisis, lograron dar con los responsables y pidieron la intervención de la Justicia.

Con la orden en mano, los efectivos realizaron tres allanamientos simultáneos en Centenario. Allí secuestraron teléfonos, computadoras, una moto, paquetes de Mercado Libre y los productos que habían comprado con el dinero robado.

Delincuentes sin escrúpulos

Entre lo incautado apareció de todo: dispositivos electrónicos de última generación, envoltorios con dirección de entrega, e incluso una moto Mondial 150 cc adquirida con plata ajena. Todo a costa del esfuerzo de una vecina que ahora debe enfrentar las consecuencias de esta estafa brutal.

Los sospechosos fueron demorados y trasladados a sede policial, quedando a disposición de la fiscalía. La comunidad, mientras tanto, no puede ocultar su enojo e indignación por cómo estas bandas se aprovechan de la buena fe de la gente.