Jueves 04 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Vecinos asustados por el resplandor de las llamas

El barrio de Centenario que no durmió y pasó la noche en vilo por un incendio que dejó sin nada a una familia

Una casa prefabricada quedó completamente destruida. Bomberos evitaron que el fuego alcance otra casa del mismo terreno.

Por Redacción

Jueves, 04 de septiembre de 2025 a las 09:10
La tranquilidad de la madrugada en Centenario se rompió de golpe cuando un feroz incendio convirtió en cenizas una vivienda prefabricada ubicada en la esquina de Canadá y Quinquela Martín. El reloj marcaba apenas pasada la 1 de la mañana del jueves cuando el fuego comenzó a ganar terreno sin piedad.

El resplandor iluminó toda la cuadra y las columnas de humo hicieron que muchos vecinos salieran de sus casas creyendo que el fuego podía propagarse. La situación fue aún más angustiante porque la vivienda afectada compartía terreno con otra casa de material de dos pisos, lo que generó temor de que la tragedia sea aún mayor.

Dos dotaciones de bomberos voluntarios y efectivos de la Comisaría N°52 trabajaron contrarreloj para sofocar las llamas. Aunque los daños materiales fueron totales y la estructura quedó destruida, no hubo que lamentar víctimas ni heridos.

Según las primeras versiones, todo habría comenzado por un cortocircuito eléctrico.

Ahora, las autoridades buscan establecer cómo un simple desperfecto terminó generando semejante desastre que dejó a una familia sin nada y a un barrio entero con el corazón en la boca.

