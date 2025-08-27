La oscura trama narco detrás del accidente en el que un portón cayó sobre una nena en Centenario

¿Qué pasó antes y después de que el portón de una vivienda cayera sobre el cuerpito de una nena de dos años, que salvó su vida gracias a la intervención de los bomberos, que lograron rescatarla?

El episodio ocurrió ayer por la tarde en un barrio de Centenario, y reveló una oscura trama de violencia y hartazgo que provocó qué, tras lo ocurrido, los vecinos reaccionaran indignados y apedrearan la vivienda que fue escenario de todo.

Es que ese lugar, según revelaron referentes del sector, funciona como un kiosco narco. Eso lo convierte en blanco de múltiples enfrentamientos, que exponen cotidianamente a los residentes de esa barriada.

De hecho a principios de este año hubo un incendio que se habría ocasionado de manera intencional (a modo de ajuste de cuentas) y afectó el segundo piso de la casa. Esta vez, antes de que el portón se cayera, se habría registrado un forcejeo entre los moradores del lugar y personas ajenas, que habrían reaccionado con furia por un oscuro reclamo vinculado a la venta de drogas.

Oscura trama

En medio de ese forcejeo la que resultó herida es la nenita (familiar de los presuntos vendedores de estupefacientes que operan allí).

“Por eso tras la intervención de los bomberos nuevamente los vecinos se indignaron, y comenzaron a apedrear ventanas y puertas, hartos de la impunidad que se maneja” contó un residente del sector, que pidió que se reservara su identidad.

Con respecto a la salud de la pequeña trascendió que afortunadamente está restableciéndose, y que no hubo secuelas en su salud tras el accidente.