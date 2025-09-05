Incendiaron una sucursal de Armando Medialunas y dejaron solo destrucción: la violencia que indigna a todos

La tranquilidad de la mañana en Linares al 480, en el barrio Belgrano de la capital neuquina, se vio interrumpida por un hecho que desató indignación: un local de medialunas fue atacado con fuego y terminó con destrozos en su fachada. Vidrios quebrados, humo y miedo quedaron como prueba de un acto vandálico que vuelve a golpear a los comerciantes que invierten y sostienen la zona.

El incendio fue intencional. Las llamas alcanzaron la entrada del comercio y obligaron a la intervención inmediata de los bomberos, que trabajaron para evitar que el fuego avanzara hacia el interior. Aunque el local no pudo abrir sus puertas, el desastre pudo ser aún mayor si las llamas se propagaban.

La situación genera bronca porque no es un caso aislado. Hace apenas un mes, un negocio vecino sufrió un ataque similar: intentaron incendiarlo con una garrafa y dejaron pérdidas materiales. La reiteración de hechos pone en alerta a todo el complejo comercial, que siente que la inseguridad y el vandalismo pueden arruinar en minutos el esfuerzo de años.

Las sospechas apuntan a un accionar premeditado, más vinculado a la destrucción que al robo. No lograron ingresar al local, lo que refuerza la idea de un ataque con el único fin de sembrar daño y temor.

Las cámaras de seguridad del lugar serán revisadas en las próximas horas para intentar identificar a los responsables. Mientras tanto, comerciantes y vecinos se preguntan hasta cuándo deberán soportar este nivel de violencia gratuita que amenaza sus fuentes de trabajo.