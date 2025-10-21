Cumplió el sueño de bailar con Lali en el Ruca Che: la gran noche de Tomi Espinosa

Tomi Espinosa tiene 13 años y es de Aluminé. Desde muy chico mostró un oído especial para bailar, y una sensibilidad artística única. Así comentó Marcela, su mamá, en diálogo con Tardes de Primera en AM550.

Con Shakira y Lali como referentes en la música, hace un tiempo que se acercó al arte drag. Cuando se enteró del show en el Ruca Che ni lo dudó, y preparó un video donde decía “mi sueño es conocerte y bailar con vos”.

Ese anhelo se concretó el sábado 18 de octubre. “Dos horas antes del show recibí un mensaje: querían darle una sorpresa a Tomi y que pudiera conocerla antes de que empiece el recital” comentó Marcela.

“Media hora antes del show, nos fueron a buscar. Yo pensé que solo íbamos a sacarnos una foto pero el sueño de Tomi era bailar. ¡Y ella lo invitó al escenario!” destacó.

El recuerdo de poder bailar Soy junto con Lali va a quedar para siempre, y más con las palabras que la cantante le dedicó cuando terminó la canción: "Seguí haciendo tus make-up y brillando"

En una noche cargada de emociones, Tomi tuvo su lugar especial.

El camino en el arte drag no es sencillo para un chico de Aluminé, pero su familia le brinda un apoyo incondicional muy importante, ya sea con productos o con viajes para aprender y perfeccionarse. Hace poco viajaron a la Escuela Drag de Buenos Aires, donde aprendió técnicas nuevas.

“Tomi siempre tiene todo en su cabeza. Sus maquillajes drag le pueden llevar más de dos horas, y no copia nada: lo crea todo él. Incluso el maquillaje del show de Lali se lo hizo una hora antes de salir al Ruca Che” destacó su mamá.

La experiencia en un escenario con una de sus referentes marca el punto de partida de una carrera que no tiene techo. “Ahora sueña con tener su propio outfit drag y poder brillar como las grandes artistas en Buenos Aires” marcó Marcela.

El punto de partida fue espectacular y seguramente, con el amor y la libertad que le da su familia, su carrera también lo va a ser. Aunque haya iniciado en una pequeña ciudad de la cordillera neuquina, el futuro artístico de Tomi es enorme.

La entrevista completa: