Escalofriante choque en Neuquén: una motociclista voló por el aire tras ser embestida por un auto

Este jueves por la tarde en el barrio Provincias Unidas ocurrió un violento choque entre un automóvil y una motocicleta, que terminó con la conductora del rodado menor hospitalizada. Vecinos reclaman que el cambio de sentido de calles generó caos y que propicia este tipo de siniestros viales.

El impactante choque fue en la esquina de Islas Malvinas y Río Quinto, cerca de las 17 de este jueves, en la zona Este de Neuquén capital.

Según el video que compartió un vecino del barrio, un Peugeot 208 blanco dobla a toda velocidad desde Islas Malvinas y toma Río Quinto. En la esquina se encontró con una moto que circulaba por Río Quinto y la embistió de lleno.

La mujer voló por el aire y quedó tendida en el piso, mientras vecinos se acercaron a brindarle asistencia y a pedir por una ambulancia, entre gritos de dolor y una persona que le recomendaba que se quede quieta, intentando calmarla.

Según trascendió, a los pocos minutos llegó personal policial, y la mujer fue trasladada en un vehículo particular hasta el hospital Castro Rendón. Se desconoce su estado de salud.

Caos de camiones y dificultades para entrar y salir del barrio

Según informaron desde la comisión vecinal Provincias Unidas, esa esquina se volvió un caos desde que la calle Río Quinto, entre Alderete e Islas Malvinas, pasó a tener un solo sentido, de Sur a Norte.

Camiones, mayormente de origen brasilero, y un sinfín de problemas para entrar y salir del sector, son los que reportaron vecinos, que además, aseguraron haber presentado notas y pedidos municipales.

“El barrio es un quilombo desde que cambió el sentido de esa calle, entran muchos camiones, se llevan puestos los cables de luz, chocan autos. El GPS los manda por ahí”, explicó un vecino consultado por Mejor Informado.

Según el testimonio, los camiones ingresan por Virgen del Valle y suben por Río Mocoretá, Carcarañá o Corcovado. Todas calles angostas en las que se generan problemas y choques.