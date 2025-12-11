Este martes, cerca de las 17, un llamado a la Comisaría 5 de Centenario alertó sobre un robo en una chacra ubicada sobre la calle Rural 8, en las cercanías de la Ruta 7. Según los primeros informes, varios sujetos ingresaron a un domicilio y sustrajeron frutas del predio. Posteriormente, uno de los delincuentes escapó del lugar a bordo de un automóvil Ford Ka blanco.

Efectivos policiales se dirigieron rápidamente al lugar y, en una calle lateral cercana al canal de riego, lograron interceptar el vehículo en cuestión. En el operativo, identificaron al conductor, un hombre de 40 años, domiciliado en el Barrio Procrear, quien fue detenido preventivamente. El vehículo fue secuestrado para ser sometido a una inspección.

Según informó Centenario Digital, la Fiscalía de Robos y Hurtos ordenó una requisa del auto, en la cual se encontraron dos cajas con pelones, confirmando la relación con el robo denunciado.

Ante estos hechos, intervino el juez de garantías Raúl Aufranc, quien dispuso las medidas correspondientes para el desarrollo de la investigación.