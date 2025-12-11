En el contexto de la emergencia ígnea y ante alertas meteorológicas por vientos intensos, El Bolsón pondrá en marcha un protocolo de cortes preventivos de energía en zonas específicas. La medida busca reducir la posibilidad de que una falla eléctrica genere focos de incendio y proteger a la población y a los equipos que trabajan en terreno.

El mecanismo se activa cuando el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) detecta una alerta y la comunica a EDERSA, que realiza cortes sectorizados y temporales en las áreas señaladas como de riesgo, con autorización del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

En este contexto, EDERSA informó dos interrupciones programadas del servicio eléctrico en instalaciones de media y baja tensión que afectarán a Mallín Ahogado, Villa Turismo, Cerro Amigo, Loma del Medio y Costa del Río Azul.

• El primer corte está previsto para el viernes 12 de diciembre, entre las 11 y las 18 horas.

• El segundo se aplicará el sábado 13 de diciembre, entre las 12 y las 18.

La empresa aclaró que los horarios y sectores podrían modificarse según la evolución del clima y el análisis del SPLIF u otras autoridades. Además, indicó que, una vez autorizada la reconexión, se realizará una inspección completa de las instalaciones antes de normalizar el suministro, lo que podría extender el tiempo total de la interrupción.

SPLIF alerta a EDERSA que realiza los cortes con autorización del EPRE

La medida forma parte del trabajo conjunto del Comité Operativo de Prevención (COP), integrado por la Provincia de Río Negro, a través de la Subsecretaría de Recursos Forestales y el SPLIF, la Municipalidad de El Bolsón y otros organismos estatales. Este espacio coordina acciones para anticiparse a situaciones críticas y reforzar la prevención en un contexto de alta peligrosidad.

Desde el Gobierno provincial se destacó la importancia de que la comunidad siga los avisos oficiales ante posibles cortes preventivos, ya que estas acciones se enmarcan en una estrategia integral para reducir riesgos y proteger las zonas más sensibles.