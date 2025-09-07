Múltiples allanamientos y demorados en un operativo que sacudió San Martín de los Andes

Un impactante despliegue policial sorprendió este domingo por la mañana a los vecinos de San Martín de los Andes. En el marco de una investigación judicial en curso, se realizaron siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, bajo disposición de la Fiscalía local.

El operativo fue coordinado por la División Brigada de Investigaciones Zona Sur y contó con la participación de un amplio abanico de dependencias: la Comisaría 23°, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes, Comisaría 43°, Comisaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, División Tránsito, División Antinarcóticos Zona Sur y la Brigada Rural de Junín, entre otras.

En total, se afectaron más de 50 efectivos, 12 móviles policiales y dos motoristas, lo que generó un importante movimiento en diferentes barrios de la localidad.

Varias personas fueron demoradas.

Como resultado de las diligencias, varias personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente. En uno de los procedimientos se secuestró una computadora portátil y otros artículos de uso doméstico, considerados de interés para la causa.

Si bien algunos allanamientos no arrojaron resultados positivos, en otro caso se detectó la ocupación irregular de un espacio vecinal, que fue restituido al municipio local para su resguardo.

Las autoridades judiciales continúan evaluando los elementos secuestrados y la situación procesal de las personas demoradas, mientras avanza la investigación