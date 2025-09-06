Investigan un incendio en Moquehue: seis organismos trabajaron hasta la madrugada

Alrededor de las 21:11 del viernes, un vecino de Moquehue alertó sobre un foco de incendio en una casa, información confirmada por una bombera de Villa Pehuenia y por la Comisaría 47 de la Policía de la Provincia.

De inmediato, el Destacamento de Bomberos Voluntarios de Moquehue envió una Unidad de Ataque Rápido con dotación, mientras que desde la Central de Villa Pehuenia se sumó otra unidad de apoyo.

Control de las llamas

Las tareas de control y extinción se extendieron hasta las 00:30, y el servicio se dio por finalizado cerca de la 01:10, dejando los equipos preparados para responder a nuevas emergencias. No hubo heridos, pero la casa sufrió daños totales.

En el operativo trabajaron de forma conjunta: Bomberos Voluntarios del Destacamento Moquehue y Central Villa Pehuenia; Cuadrilla de Manejo del Fuego, la Comisaría 47, Gendarmería Nacional, Municipalidad y personal de Salud.