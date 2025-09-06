Demoraron a un hombre buscado por robo con armas en Neuquén

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Comisaría 3º de Neuquén demoró a un hombre de 46 años que presentaba un pedido de captura vigente. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 02:40, cuando un móvil policial que patrullaba por las calles Pringles y Cerro Banderas identificó al sospechoso.

Pedido de captura de Villa La Angostura

Tras verificar sus datos en el sistema, constataron que el hombre contaba con una orden de detención activa solicitada por la Unidad Fiscal Única de Villa La Angostura, en el marco de una causa por “Robo con arma o en despoblado o en banda”.

Traslado y disposición judicial

Los efectivos procedieron a su demora y posterior traslado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia de Neuquén.