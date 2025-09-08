Un detenido con un arma lista para disparar en pleno barrio Tiro Federal

Momentos de extrema tensión se vivieron en el barrio Tiro Federal, cuando efectivos de la Comisaría 21° lograron reducir a un sujeto que llevaba un arma de fuego oculta en la pierna. La escena se registró cerca de las 15, en el pasaje La Paloma casi Colón, a metros del conocido zanjón, cercano al Establecimiento de Ejecución Penal cuando el hombre de 30 años fue sorprendido durante un procedimiento de identificación.

La Policía tomó intervención tras un llamado a la línea 911 RM Emergencia, que alertaba sobre un enfrentamiento entre varias personas. Los uniformados lograron controlar la situación y procedió a identificar a los involucrados. Pero durante el procedimiento, notaron que uno de los sujetos intentaba ocultar un objeto entre sus prendas. Tras reducirlo y realizar un cacheo preventivo, constataron que llevaba en su pierna derecha, escondida debajo de la ropa, una pistola, un proyectil en la recámara y tres cartuchos en el cargador.

Los policías notaron que el sospechoso escondía algo bajo el pantalón. Al intentar revisarlo, el individuo se resistió con violencia y el operativo se tornó complejo. Finalmente, en medio del forcejeo, los uniformados rompieron la tela de la prenda y hallaron lo que temían: una pistola calibre 7,65 con un proyectil en la recámara y tres más en el cargador. Estaba lista para disparar.

La situación generó preocupación en el barrio por el riesgo de que el arma pudiera ser utilizada. El procedimiento, que mantuvo en vilo a los vecinos, contó también con la presencia del Gabinete Criminalística y del fiscal de turno, Facundo Polantinos, quien dispuso la inmediata detención del sospechoso.

El hombre de 30 años cumplía una condena condicional por robo con arma de fuego

El detenido no es un desconocido para la Justicia. Tenía antecedentes por robo con uso de arma de fuego, y actualmente cumplía una condena de ejecución condicional bajo pautas de conducta. Ahora, además de enfrentar cargos por resistencia a la autoridad, se le suma la imputación por tenencia ilegal de arma de fuego.