Apareció muerto Cristian Procoppo, el hombre que buscaban hace dos semanas en Viedma

Después de dos semanas de incertidumbre, la búsqueda de Cristian Procoppo terminó con el peor desenlace. El hombre de 45 años, que había desaparecido el 24 de agosto en Viedma, fue encontrado muerto este lunes por la mañana en aguas del río Negro, a la altura del muelle de Prefectura de Carmen de Patagones.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11.30 y rápidamente fue confirmado por las autoridades. Se trataba del mismo hombre cuyo paradero se buscaba de manera intensa desde que dejó un local bailable y nunca más regresó a su casa.

Las cámaras de seguridad habían marcado la pista más firme en medio del misterio: las imágenes lo mostraron caminando por la costanera y descendiendo hacia el río. Esa fue la última vez que se lo vio con vida.

Con ese dato, los rastrillajes se concentraron en la zona ribereña. Prefectura, Policía y bomberos trabajaron durante días en el agua y en la costa hasta que este lunes lograron dar con el cuerpo.. Ahora, la Justicia deberá definir las causas del fallecimiento de Procoppo.