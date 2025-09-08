Cayó un kiosco de cocaína en Puente 83 tras dos meses de investigación

El barrio Puente 83 volvió a estar en la mira. Esta vez, la División Toxicomanía de Cipolletti irrumpió en dos viviendas tras una investigación que se extendió durante dos meses y que se inició con un llamado al 0800-DROGAS. El operativo terminó con el secuestro de cocaína, dinero en efectivo, celulares y elementos que dejan al descubierto un kiosco narco en pleno corazón del barrio.

En la casa principal, donde residía la persona investigada, los efectivos hallaron dinero escondido en distintos lugares, una balanza de precisión con restos de sustancia blanca, un plato metálico con cocaína y una bolsa con 6,8 gramos fraccionados en dosis listas para la venta. Además, secuestraron tres teléfonos celulares que ahora serán analizados por la Justicia, ya que podrían exponer la red de contactos del negocio ilegal.

En otro domicilio vinculado a la causa también incautaron dinero y celulares, aunque en este caso se comprobó que los montos provenían de jubilaciones y gastos de servicios. La Justicia Federal acompañó todo el procedimiento, que consolidó con pruebas concretas el trabajo de inteligencia policial.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro celebraron el resultado del allanamiento y remarcaron el valor de quienes se animan a denunciar de forma anónima. “La comunidad cumple un rol fundamental. Cada llamado al 0800-DROGAS es una herramienta clave para desactivar estos negocios que tanto daño hacen en los barrios”, destacaron.

Con este golpe, la Policía provincial vuelve a dejar en claro que el negocio narco no tiene paso en Puente 83.