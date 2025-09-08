Tres hombres detenidos en Pomona por caza furtiva de guanaco y tenencia de plumas de ñandú

La Brigada Rural de la Policía de Río Negro con asiento en Lamarque, en la zona del Valle Medio, realizó un operativo de prevención sobre la Ruta Provincial 4, a 56 kilómetros de Pomona, que derivó en el secuestro de carne de guanaco, plumas de ñandú, un arma de fuego y diversos elementos de caza. El procedimiento se activó tras detectar una camioneta que, al advertir la presencia policial, realizó maniobras evasivas y se dio a la fuga hacia zona de campos. La persecución culminó a un kilómetro del lugar, donde los efectivos lograron interceptar el rodado.

Al identificar a los tres ocupantes del vehículo, todos con domicilio en Lamarque y de 56, 53 y 43 años respectivamente, los agentes constataron que en el interior se transportaban bolsas negras con cortes de carne de guanaco, especie silvestre protegida por la legislación ambiental. También se hallaron cuchillos de caza, municiones de distintos calibres y una carabina con mira telescópica. La situación fue informada de inmediato a la Unidad Policial de Pomona, donde se labraron las actas de infracción.

Además de la carne trozada, los efectivos incautaron una bolsa con plumas de ñandú, otra especie protegida por la Ley de Conservación de Fauna. El vehículo —una Toyota Hilux— también fue secuestrado como parte de las diligencias. La fiscalía de turno dispuso el inicio de actuaciones por infracción a la normativa vigente, que prohíbe la caza, transporte y comercialización de fauna silvestre sin autorización. Las penas incluyen multas elevadas y la posible confiscación de los elementos utilizados.

El operativo es parte de las tareas de control que realiza la Brigada Rural en zonas de alto valor ecológico, donde se han detectado reiteradas infracciones vinculadas a la caza furtiva. La zona de Pomona, con presencia de guanacos, ñandúes y otras especies autóctonas, es considerada de especial sensibilidad ambiental. Las autoridades reiteraron la importancia de denunciar este tipo de prácticas, que afectan la biodiversidad y violan las leyes de conservación.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se definan las medidas judiciales contra los involucrados.