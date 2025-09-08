Tenía libertad monitoreada y se fue a pescar ilegalmente truchas: cayó preso junto a tres amigos

Un hombre que gozaba de libertad monitoreada decidió ignorar las reglas y salió a pescar truchas de manera ilegal junto a tres amigos. La maniobra no pasó desapercibida: la Policía de Río Negro los sorprendió en el acto, secuestró el pescado y todo el equipo de pesca, y terminó con los cuatro detenidos.

El procedimiento se inició a partir del aviso de un recorredor del establecimiento, que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en el interior del campo. El personal policial llegó al lugar y logró ubicar a los sospechosos cerca de la Ruta Provincial 80. Al ser identificados, los sujetos tenían en su poder mochilas, cuchillos, elementos de pesca y ejemplares de trucha reproductoras, motivo por el cual intervino el área de Pesca y se labraron actas de infracción por violar la veda.

La situación se agravó para uno de los involucrados, que se encontraba bajo régimen de libertad monitoreada. Por decisión judicial, se aplicaron medidas preventivas más estrictas, provocando la pérdida del beneficio y su traslado a la Subcomisaría 80°, al igual que el resto del grupo.

En paralelo, la Policía continuó con tareas de investigación dentro del campo, en el marco de denuncias previas por abigeato, reforzando el control sobre la producción ganadera y los recursos naturales de la región.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro se destacó la rápida y eficiente actuación de la fuerza, que permitió neutralizar una situación ilegal y prevenir posibles delitos futuros. La intervención deja en evidencia el compromiso provincial con la seguridad rural y la protección de los ecosistemas locales.