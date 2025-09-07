Negocio familiar en jaque: la Policía desbarató un kiosco narco en Stefenelli

La Policía de Río Negro desbarató en General Roca un kiosco narco que funcionaba como un negocio familiar en el barrio Stefenelli. El procedimiento fue el resultado de una investigación de más de dos meses que comenzó con una denuncia anónima al 0800-DROGAS, la línea gratuita que recibe información sobre la venta de estupefacientes y que deriva los casos a la Justicia Federal.

El operativo fue denominado “Portugal”, en referencia a la calle donde se encuentra la vivienda allanada. Durante semanas, los efectivos realizaron seguimientos y tareas de inteligencia que permitieron reunir las pruebas necesarias para que la Justicia Federal autorizara el procedimiento.

El viernes por la noche, desde el Área Casos Sencillos de la Fiscalía Federal de Roca, se dio la orden para allanar en la casa de una reconocida familia que se dedica desde hace años a la comercialización de droga. Una vez que la Policía logró ingresar, encontró cocaína fraccionada en envoltorios listos para la venta, marihuana preparada para su comercialización, tres balanzas digitales con restos de sustancia blanca, además de $860.770 en efectivo, dos teléfonos celulares y una caja con 40 municiones calibre 9 milímetros.

En la vivienda había diez personas, pero cuatro quedaron imputadas por infracción a la Ley de Drogas. Según la investigación, se trata de miembros de una misma familia que había montado un kiosco narco en el barrio, transformando la venta de estupefacientes en su principal fuente de ingresos. En junio de 2019, ya se les había realizado un allanamiento, también con resultados positivos.