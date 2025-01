Siguen buscando a Jésica en el río Negro y Limay: Cómo acompañan a su familia

Siguen los rastrillajes en el río Negro y Limay para dar con el cuerpo de Jésica Antelo Terraza, la nena de 10 años que desapareció en las aguas del Limay el martes 7 de enero, cuando se tiró al río para salvar a su hermano Miguel. Así lo confirmó el Principal Martín Salvatierra, Jefe de la Subcomisaria 82 de Las Perlas.

El uniformado tomó intervención en un primer momento de la desaparición de la nena, y todavía continúa abocado a su búsqueda. Explicó que este miércoles, las pesquisas se llevan adelante en el sector comprendido entre Costa Blanca y Paso Córdoba, así como el cuadrante ubicado entre Cervantes a Villa Regina, además de la zona de Chichinales.



De los operativos de rastrillaje participa Protección Civil, Prefectura y Bomberos de las localidades aledañas

La búsqueda comenzó en el Limay, en Las Perlas

En Neuquén, las autoridades también confirmaron que los trabajos de búsqueda siguen vigentes, y aclararon que recién a las dos semanas, el río devuelve indicios de personas que sufrieron ahogamientos. Al respecto, la secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, explicó sobre este operativo.

"Por supuesto se va a buscar, tenemos equipos muy diferentes en Neuquén y Río Negro, hemos estado tratando de complementarnos, pero la búsqueda sigue y se sigue acompañando", aseguró Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo.

La funcionaria destacó que en este caso, ocurre algo similar a lo que se dio en el caso del criancero de Varvarco que se ahogó cuando intentaba reparar una pasarela. "Sabemos que si alguien se hunde, y tiene un ahogamiento en nuestros ríos, el comportamiento de los cuerpos es muy diverso, pero en general, los que mas saben, dicen que no aparece un indicio hasta después de dos semanas", explicó.

"Después de dos semanas empieza el rio a devolver algún indicio, alguna ropa o alguna señal que puede llegar a darnos con el paradero", ejemplificó Luciana Ortiz Luna, secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo.

El acompañamiento a los familiares de las víctimas

La madre de Jésica, durante los primeros días de búsqueda en el Limay.

Según detalló Ortiz Luna, en la secretaria que comanda existe un área llamada Factores Humanos, y cuenta con psicólogos, psiquiatras, enfermeros y choferes.

"Ese equipo va a abordar estas situaciones, y así acompañamos a esta mamá y a los familiares del chico que desapareció en el Dique Ballester, y pudimos acompañar desde el primer momento a la mamá del criancero que falleció en el norte. Ese acompañamiento no cambia la situación, la persona está fallecida, ya no vuelve con su familia, pero no se dan una idea de lo que significó para esa familia que nuestros equipos estuvieran todos los días", expresó.