Mirtha Legrand reveló cómo fue la charla íntima que tuvo con Julieta Prandi luego de la sentencia

La salud emocional de Julieta Prandi volvió a estar en el centro de la escena tras la histórica condena contra su exmarido, Claudio Contardi. La Justicia determinó una pena de 19 años de prisión por los delitos de violencia de género y abuso, un fallo que puso fin a casi dos décadas de sufrimiento. Ante esta situación, Mirtha Legrand no pudo evitar hablar sobre el tema en su programa, por lo que reveló cómo fue el intercambio de mensajes que tuvieron.

El tema no pasó inadvertido para Mirtha Legrand, quien desde hace tiempo sigue de cerca el caso y decidió compartir cómo fue la conversación íntima que mantuvo con Julieta Prandi después de la sentencia. Es que la Chiqui, visiblemente conmovida, no dudó en expresar su admiración por la fortaleza de la actriz y en revelar detalles del diálogo. “Pobre la Prandi, ¡qué horror lo que ha vivido esta chica! Pobrecita”, comentó al aire.

Asimismo, reveló que intentó invitarla al programa, pero ella le pidió aguardar un tiempo para procesar todo lo que ocurrió. “La llamé para que viniera al programa y me dijo que no, que por el momento no. Después fue a otro programa de otro canal”, expresó sin poder evitar tirarle un palito irónico que tanto la caracteriza.

Según explicó la conductora, la charla se dio a través de mensajes en los que la actriz se mostró cariñosa y agradecida. “Lo que ha sufrido. Me mandó un WhatsApp y me ponía ‘chiquita, chiqui’, es muy amorosa ella”, detalló e insistió en remarcar lo doloroso que fue para la modelo transitar un proceso judicial tan largo y lleno de obstáculos.

Ahora, luego de atravesar estos días caóticos, Julieta Prandi eligió parar un poco la pelota y abandonar momentáneamente la exposición. Es que deberá procesar y entender todo lo que le tocó vivir. Tanto es así, que incluso debe comentarle a sus hijos lo que ocurrió y la razón por la que se llegó a esta instancia. En ese camino, la contención de figuras como Mirtha Legrand resulta clave, no solo como gesto personal sino también como símbolo de acompañamiento público en una de las batallas más duras que debió enfrentar.