Buscan en la costa de río Negro al hombre que salió de lo de su ex y desapareció

Este domingo continuó el operativo de búsqueda para dar con el paradero de Daniel Andrés Paillao, de 42 años quien fue visto por última vez el 28 de marzo cuando salió de la casa de su expareja e hijos en calle 445 de Roca. Los rastrillajes se intensificaron en la zona de la costa norte del río Negro en Paso Córdoba.

Participó de la búsqueda personal policial de la Unidad 48, la Brigada Montada, la Brigada de Investigaciones y la División Canes, dependiente de la Unidad Regional II. Asimismo, familiares de Paillao también colaboraron con el operativo.

Durante el fin de semana se incrementó la búsqueda

La familia de Paillao recordó que al momento de ausentarse vestía remera manga corta lisa color gris, pantalón largo de jeans color negro, zapatillas tipo deportivas de color negra de la cual se desconoce la marca. Mide aproximadamente 1,60 metro, es de contextura mediana, tez morocha, color de ojos marrones, pelo lacio corte de color negro, barba tipo “chivita”. No posee ninguna seña particular o tatuajes y no tiene aros ni piercing. Además, solicitaron a la comunidad que ante cualquier dato que contribuya con la investigación se aporte al 911 o en cualquier comisaría.