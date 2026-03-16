En octubre de 2025, las autoridades porteñas detuvieron a José Santos Torres Montecinos, conocido como “El Chico Perry”, un delincuente chileno acusado de homicidio en grado de tentativa y buscado en su país natal. El arresto se produjo tras un robo en el barrio de Boedo, luego de una persecución policial.

Torres Montecinos llevaba meses detenido en la Capital Federal bajo una identidad falsa y con documentación que acreditaba una nacionalidad peruana inexistente. La Policía de la Ciudad, tras revisar un sumario por robo y privación ilegítima de la libertad, detectó que uno de los imputados tenía características físicas similares a las del prófugo chileno, lo que llevó a su identificación.

Delincuente condenado en Chile

El delincuente había sido condenado en Chile en abril de 2023 por los delitos de robo con violencia, portación ilegal de arma de fuego y homicidio frustrado, con una pena que se extiende hasta 2037. En octubre de 2024, se fugó del penal Colina 1, desde donde era intensamente buscado por la Interpol, que emitió una alerta naranja para su captura.

Ante la consulta realizada por las autoridades chilenas al Servicio Penitenciario Federal argentino, se confirmó que el prófugo se encontraba en Buenos Aires desde ese momento, aunque bajo otra identidad. Tras su detención en octubre de 2025, la justicia chilena inició el proceso formal de extradición para que Torres Montecinos sea juzgado y cumpla su condena en Chile.

La abogada defensora del detenido, Carla Junqueira, destacó que está trabajando para que el proceso continúe en Argentina, aunque hasta ahora la justicia chilena lidera la gestión de su traslado.