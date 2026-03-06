Cierre del paso por un operativo en la ruta internacional

El Paso Internacional Cardenal Samoré permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante este viernes 6 de marzo debido a un operativo especial en territorio chileno para retirar un camión que volcó mientras transportaba materiales peligrosos.

La decisión fue informada oficialmente por el Ministerio del Interior y forma parte de un procedimiento coordinado entre autoridades de ambos países para permitir que los equipos técnicos trabajen con el corredor fronterizo despejado.

Antes de la interrupción total del tránsito, el paso atenderá únicamente a los vehículos que ya se encuentren en la zona de barrera. Una vez evacuados, el cruce quedará completamente inhabilitado.

Maniobras especiales para retirar el camión

El operativo se realizará del lado chileno, donde ocurrió el vuelco del vehículo que transportaba cargas consideradas peligrosas.

La remoción del camión requiere tareas específicas y la aplicación de protocolos técnicos para manipular este tipo de materiales. Por ese motivo se dispuso el cierre del corredor internacional mientras se desarrollan las maniobras.

Los trabajos estarán a cargo de equipos especializados y personal de emergencia que intervendrá en el lugar del accidente.

Uno de los pasos más utilizados entre Argentina y Chile

El Paso Cardenal Samoré es uno de los corredores más utilizados para la conexión terrestre entre ambos países. Por ese cruce circulan diariamente transporte de carga internacional, turistas y vehículos particulares.

La interrupción del tránsito impacta en toda esa circulación, por lo que quienes tengan previsto viajar hacia Chile o regresar a Argentina deberán esperar la finalización del operativo.

Cuándo podría normalizarse el tránsito

Hasta el momento no se informó un horario de reapertura del paso fronterizo.

La habilitación dependerá de que el camión volcado sea retirado completamente y de que las autoridades confirmen que el área no presenta riesgos asociados a la carga que transportaba.

Una vez finalizadas las tareas y verificadas las condiciones de seguridad en la ruta, las autoridades comunicarán la reapertura del paso internacional.