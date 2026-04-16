En la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), aparecieron pintadas con amenazas explícitas de tiroteo. En uno de los mensajes se lee: “Los vamos a matar”, generando preocupación entre la comunidad educativa.

La institución emitió un comunicado oficial en el que calificó estos grafitis como contenidos que “promueven discursos de odio, discriminación y amenazas”. Aunque no especificó exactamente dónde fueron hallados dentro del establecimiento, confirmó que las imágenes ya fueron documentadas y retiradas.

Las autoridades del Pellegrini expresaron su rechazo absoluto a estas manifestaciones, que “no sólo infringen nuestros reglamentos sino que también atentan directamente contra los valores de respeto, diversidad e inclusión que son el pilar fundamental de nuestra institución”.

Para enfrentar esta problemática, el colegio implementó diversas medidas de prevención, como talleres y espacios de trabajo con estudiantes a través del equipo de tutorías. Además, continuarán reforzando la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía con contenidos orientados a la prevención de la violencia y el bullying, sumando espacios de escucha activa para que los alumnos puedan manifestar sus inquietudes en un ambiente seguro.

La frase que desató el conflicto

Un caso similar se registró en el Instituto Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, ubicado en el barrio de Liniers, donde en un baño apareció una amenaza para el jueves 16 de abril acompañada por la frase: “Vélez apoya el bullying. Esto va a ser una morgue”.

Los estudiantes alertaron a las autoridades, quienes notificaron a la policía y formalizaron la denuncia. La puerta con la pintada fue retirada para su peritaje y se solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del instituto. La policía, junto con personal del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, realizó una evaluación integral del edificio. Durante esta inspección, las clases fueron suspendidas hasta confirmar que la situación estaba bajo control.

Estos hechos forman parte de una serie de amenazas similares que se reportaron en colegios de la Ciudad de Buenos Aires, así como en provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chubut, Entre Ríos y Neuquén. En todos los casos, las amenazas incluyen una fecha precisa y el anuncio de un tiroteo o una advertencia para que los estudiantes no asistan a las escuelas.

La Justicia intervino en varios de estos episodios para esclarecer si las amenazas eran reales o se trataban de retos virales provenientes de redes sociales. Hasta ahora, la mayoría parecen estar vinculados a esta última causa. En respuesta, se llevaron a cabo allanamientos en domicilios de estudiantes para identificar a los responsables.

Las autoridades educativas y policiales mantienen un seguimiento constante de estas situaciones para garantizar la seguridad y tranquilidad en los establecimientos, al tiempo que promueven espacios de diálogo y prevención para evitar la repetición de episodios que atenten contra la comunidad escolar.