Durante la tarde de este sábado se registró un enorme y fuerte choque a metros del ingreso a Senillosa, sobre la Ruta Nacional 22. El siniestro involucró una camioneta Renault 12 Break y un minibus de una colonia de vacaciones del paraje Pilo Lil, que llevaba 13 niños y 3 adultos acompañantes.

La camioneta volcó mientras que el auto presentó un fuerte impacto en su lateral derecho. En total hubo 21 personas heridas, 13 de ellas menores. En el auto iban dos adultos y tres menores, de 11, 14 y 16 años.

El estado de salud este domingo

Este domingo, las autoridades actualizaron el estado de salud de los involucrados, informando que dos niñas permanecen internadas en Plottier pero se encuentran estables y en buen estado general. Están a la espera de definiciones médicas para una posible derivación a Junín de los Andes o San Martín de los Andes, según evolución y estudios.

Por otro lado, un niño internado en Neuquén ingresará nuevamente a quirófano para una intervención relacionada con una lesión en uno de sus brazos.

En cuanto al resto del contingente del paraje, indicaron que los demás niños se encuentran bien, sin complicaciones y podrían regresar a sus hogares.

Además, han destacado que el presidente Andrés Avelino Infante, de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, puso a disposición un vehículo oficial para el traslado de los padres de los niños involucrados en el accidente vial.

En este vehículo llegaron a Neuquén alrededor de 10 padres, logrando acompañar de forma rápida a sus hijos en este difícil momento. El resto de las familias se movilizó por sus propios medios y también llegaron para estar con los menores.

Desde la comunidad de Pilo Lil agradecieron este acompañamiento frente a una complicada situación, lo cual significa una gran contención para las familas.

Cómo ocurrió el accidente

Según el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, cuando llegó la primera dotación al lugar el Renault 12 Break había colisionado con un minibús del Gobierno de la provincia que transportaba a los niños de la colonia.

Según detalló, la traffic volcó sobre uno de sus laterales, lo que provocó lesiones en 16 de sus ocupantes, además de los cinco ocupantes del auto.

Mansilla indicó que los heridos presentaban lesiones de diversa gravedad, entre ellas fracturas múltiples, heridas en brazos y extremidades inferiores, traumatismos de cadera, fracturas de fémur y lesiones en codos. Un adulto sufrió un golpe en las costillas.