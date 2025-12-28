¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 27 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Tránsito y seguridad vial

Choque a metros de la caminera de Senillosa: volcó un minibus y hubo 21 heridos, 16 son menores

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado a la tarde en la Ruta Nacional 22. Un minibus de una colonia de vacaciones estuvo involucrado y el hecho generó demoras y circulación reducida.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 22:21
Un accidente vial se registró este sábado por la tarde, alrededor de las 17.30, sobre la Ruta Nacional 22, antes de llegar al puesto caminero de Senillosa. De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró a un Renault 12 Break, que presentó un fuerte impacto en su lateral derecho.

En el hecho también participó otro vehículo, un minibus de una colonia de vacaciones del paraje Pilo Lil, que terminó volcado sobre la calzada. El saldo fue de 21 personas heridas, de las cuales 16 son menores. No se precisó la gravedad de las mismas.

El minibus de una colonia de vacaciones quedó volcado. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

Tras el siniestro, se produjo reducción de carriles y demoras en la circulación, por lo que se advirtió a los conductores que transitaban por el sector.

Trabajaron en el lugar ambulancias de Senillosa, Plottier. Y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) con médicos y enfermeros. Además,  participaron Bomberos Voluntarios de Senillosa y de Plottier; Policías de varias unidades; personal de tránsito y Defensa civil de Plottier.

Así quedó el Renault 12 Break. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

Precauciones al circular por la zona

  • Reducir la velocidad en inmediaciones del puesto caminero de Senillosa.

  • Respetar las indicaciones del personal de seguridad vial.

  • Mantener la distancia de frenado ante posibles retenciones.

  • Evitar maniobras riesgosas en tramos con circulación reducida.

Gran despliegue para normalizar la situación. Gentileza: Asociación Bomberos Voluntarios de Plottier

