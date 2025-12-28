Un fuerte accidente de tránsito se registró este sábado cerca de las 18 sobre la Ruta Nacional 22, entre los kilómetros 1248 y 1252, en jurisdicción del ejido de Senillosa, entre China Muerta y esa localidad. El choque involucró a una traffic y a un Renault 12 Break, y dejó un saldo de 21 personas heridas, entre ellas 16 niños.

El siniestro ocurrió en una zona cercana a la caminera y demandó la activación de un protocolo de emergencia por la cantidad de víctimas involucradas.

Quiénes viajaban en los vehículos

En el automóvil Renault 12 Break se trasladaban dos adultos y tres menores, de 11, 14 y 16 años.

En tanto, en el minibús viajaban 14 niños, integrantes de un contingente proveniente del paraje Pilo Lil, que participaban de una colonia de vacaciones. Según las primeras estimaciones, los menores tendrían entre 6 y 9 años.

Asistencia sanitaria y estado de los heridos

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, a cargo de la doctora Luciana Ortiz Luna, informaron que se desplegó un operativo de respuesta inmediata con la intervención de cuatro móviles del SIEN, en coordinación con:

Hospital de Senillosa

Hospital de Plottier

Hospital Castro Rendón

Bomberos de Senillosa y Plottier

Policía de Plottier y Senillosa

Derivaciones y evolución

Las autoridades confirmaron que dos pacientes fueron derivados en código rojo al Hospital Castro Rendón, en la ciudad de Neuquén, para evaluaciones de mayor complejidad.

Además, señalaron que “los niños involucrados no presentaron heridas de consideración” y que los pacientes trasladados al Hospital de Plottier permanecían en observación durante la noche del sábado, en buen estado general.

Cómo ocurrió el choque

El jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, explicó que al arribar la primera dotación se encontraron con que el Renault 12 Break había colisionado con un minibús del Gobierno de la provincia que transportaba a los niños de la colonia.

Según detalló, la traffic volcó sobre uno de sus laterales, lo que provocó lesiones en 16 de sus ocupantes, además de los cinco ocupantes del auto.

Mansilla indicó que los heridos presentaban lesiones de diversa gravedad, entre ellas fracturas múltiples, heridas en brazos y extremidades inferiores, traumatismos de cadera, fracturas de fémur y lesiones en codos. Un adulto sufrió un golpe en las costillas. Algunos de los pacientes fueron trasladados en código rojo.