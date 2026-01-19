Una mujer mayor fue rescatada y hospitalizada tras sufrir un posible esguince cuando hacía el recorrido hacia el refugio Encanto Blanco, dentro del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), en la zona de montaña de El Bolsón.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando la turista de 75 años sufrió una lesión en su tobillo izquierdo. De inmediato se desplegó un operativo con el Cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, con apoyo de la Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro

La alerta fue recibida en la guardia alrededor de las 19, cuando se aplicó el protocolo de emergencia para rescatarla y descender de forma segura. Destacaron que la turista estaba sola en el lugar y que otros visitantes se acercaron a ayudarla.

Afortunadamente el rescate se realizó de forma segura, sin incidentes, y la mujer fue derivada al hospital local para una mejor observación y evaluación médica que determine sus lesiones.

Desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón recordaron la importancia de circular con precaución por los senderos de montaña, especialmente en áreas naturales protegidas.

También señalaron la necesidad de registrar el trekking antes de comenzar la actividad y contar con el equipamiento adecuado en caso de que haya un incidente.