Un vecino de Cipolletti será compensado con un viaje a Estados Unidos tras la cancelación de un vuelo que no se realizó por la pandemia de Covid 19. El vecino del Alto Valle acudió a la justicia de Paz buscando un reintegro del pasaje ida y vuelta que había comprado para viajar a Nueva York, ya que la paralización de los vuelos en 2020 y 2021 provocaron que ese viaje no se haga.

La empresa, Aerolíneas Argentinas, a los valores por el pasaje y la indemnización por los daños producidos durante el trámite (728.000 pesos más los intereses); deberá abonar los honorarios de los abogados de las partes (del demandante y sus propios asesores); más los del perito informático que elaboró un informe sobre las comunicaciones entre la empresa y el cliente.

En la demanda presentada el cipoleño relata en julio de 2020 compró un pasaje para viajar de Neuquén a Nueva York. La fecha de salida programada era el 23 de abril de 2021, y el regreso el 8 de mayo del mismo año. Pero el 11 de marzo, debido al resurgimiento de la pandemia de Covid 19 en el mundo, el gobierno nacional resolvió el cierre de fronteras, afectando su vuelo.

En ese momento, la empresa le dio la posibilidad de cancelar el vuelo o bien reprogramarlo antes del 30 de julio de 2021. Como le era imposible viajar en esas fechas, decidió no viajar y pidió la devolución de lo pagado mediante un mensaje. Supuestamente le reintegrarían lo pagado en un plazo de dos meses, pero eso no ocurrió.

La causa fue tramitada en el juzgado de Paz de Cipolletti y la empresa de aerolíneas utilizó dos defensas. En primer lugar desconoció la incumbencia de la justicia rionegrina, ya que a su criterio debía aplicarse el Código Aeronáutico y tratarse en el fuero federal. En segundo lugar, argumentó que el cliente había dejado pasar el tiempo para realizar el reclamo y se había vencido.

La jueza Graciela Montorfano rechazó el pedido de apartarse del cargo, ya que a su criterio la normativa a aplicar es la ley de Defensa del Consumidor. Además consideró que está probado que el vecino compró los pasajes, que el vuelo fue cancelado por la pandemia y que efectuó las gestiones para obtener su devolución.

Por esas razones, interpretó que debía devolverse el valor actualizado, más un monto en concepto de resarcimiento.