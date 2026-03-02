En lo que son sus momentos más difíciles desde su llegada, Franco Mastantuono fue expulsado en la derrota de Real Madrid 0-1 ante Getafe y el público madridista lo silbó al salir del campo. El juvenil de la Selección Argentina, que había ingresado desde el banco de suplentes, tuvo un cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, que le mostró la tarjeta roja en tiempo de descuento. El Merengue cayó por segunda vez consecutiva en La Liga y quedó a cuatro puntos del Barcelona.

La entrada de Mastantuono se dio a los 69 minutos de juego y tuvo algunas intervenciones en ofensiva, aunque no logró ayudar a que su equipo iguale el partido. En el cuarto minuto de adición, el argentino de 18 años, que se encontraba a unos metros del árbitro, le recriminó por una supuesta falta a uno de sus compañeros cubriéndose la boca. Inmediatamente, Muñiz Ruiz se dio vuelta en dirección al extremo y lo expulsó. En su camino hacia el túnel del vestuario se escuchó una ruidosa silbatina de los hinchas del Merengue en clara reprobación al surgido en River.

En cuanto al encuentro, Getafe le propinó su segunda caída al hilo al Real Madrid por La Liga, lo que lo aleja a cuatro puntos del líder Barcelona. Después de la derrota como visitante ante Osasuna, el Merengue volvió a perder terreno en la pelea por el título. Por lo pronto, deberá afrontar la próxima jornada sin Mastantuono.