Golpe al microtráfico en distintos puntos de la provincia

Dos allanamientos realizados en forma simultánea encendieron las alarmas en Neuquén. Los procedimientos se llevaron adelante en la capital provincial y en San Patricio del Chañar, en el marco de investigaciones judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El resultado dejó al descubierto una operatoria de venta de droga con ramificaciones en ambas localidades, además de una estructura mínima pero efectiva para sostener la actividad ilegal.

Detenido y droga fraccionada en Neuquén capital

En uno de los procedimientos, realizado en la ciudad de Neuquén, la Policía detuvo a una persona mayor de edad. En la vivienda allanada se secuestraron envoltorios de cocaína listos para su comercialización, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los elementos hallados confirmaron que el lugar funcionaba como un punto activo de venta, con droga ya preparada para su distribución directa.

Tres allanamientos y otra detención en El Chañar

La situación fue más amplia en San Patricio del Chañar, donde se concretaron tres allanamientos en forma simultánea. Allí se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, una suma de dinero, un arma de fuego y vehículos que eran utilizados para comprar, vender y trasladar estupefacientes.

En este operativo fue detenida una mujer mayor de edad y se dispuso la clausura de las viviendas vinculadas a la causa, al ser utilizadas para la comercialización de drogas.

Vehículos y armas: un riesgo que preocupa

La presencia de vehículos y un arma de fuego dentro de la investigación elevó el nivel de preocupación. No se trataba solo de tenencia de droga, sino de una logística que permitía mover sustancias ilegales y sostener la actividad en el tiempo, con el consiguiente riesgo para vecinos y terceros.

Este tipo de hallazgos refuerza el impacto social del narcomenudeo y la sensación de inseguridad en barrios y localidades de la provincia.

Intervención judicial y causas en marcha

Los procedimientos fueron realizados por la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, con intervención de la Fiscalía especializada en Narcocriminalidad. Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia y será analizado en el marco de las causas en curso.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas medidas a partir de la información obtenida durante los allanamientos.

Preocupación social y una señal de alerta

Aunque los operativos permitieron frenar estas maniobras y detener a dos personas, el trasfondo genera angustia e indignación. La droga, las armas y la venta clandestina vuelven a aparecer en escenas cotidianas, cerca de los vecinos.

Cada allanamiento exitoso es también una señal de alerta: el narcomenudeo sigue presente y su avance mantiene en vilo a la comunidad neuquina.