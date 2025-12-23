La nena de 2 años que había sido atropellada por un patrullero en la localidad bonaerense de Manuel Alberti recibió el alta médica y ya se encuentra en su casa, luego de permanecer una semana internada por las graves lesiones que sufrió en el accidente.

Se trata de Bianca, quien estuvo hospitalizada en el Hospital Federico Falcón de Del Viso, donde debió ser intervenida quirúrgicamente a raíz de un hundimiento de cráneo. La noticia fue confirmada por su tío, Gustavo Ruiz, quien aseguró que la menor fue dada de alta este lunes y evoluciona favorablemente. “Bianca está bien, gracias a Dios”, expresó el familiar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Anasagasti y Salta, cuando un móvil policial embistió a la niña. A pesar del paso de los días, aún no se conocen los nombres de los efectivos que se desplazaban en el patrullero involucrado en el accidente.

La familia señaló que la situación judicial sigue en manos de sus abogados y remarcó que todavía no está claro si los policías fueron sometidos a un test de alcoholemia tras el episodio. Además, testigos del hecho denunciaron que la agente que conducía el móvil estaba distraída utilizando el teléfono celular al momento del impacto.

Mientras Bianca continúa su recuperación en su hogar, la investigación avanza para esclarecer las circunstancias del atropello y determinar posibles responsabilidades en un caso que generó fuerte conmoción en la comunidad.