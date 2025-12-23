La ciudad de Santa Fe atraviesa horas de profunda conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que estaba desaparecido desde el jueves. El joven fue encontrado sin vida este lunes en un descampado de la zona sur de la capital provincial, con múltiples heridas de arma blanca, y ahora la Justicia busca intensamente a su novia de 16 años, cuyo paradero es un misterio.

El hallazgo se produjo luego de cuatro días de búsqueda, cuando personal policial dio con un cadáver en un terreno baldío. Tras las pericias realizadas, se confirmó que se trataba de Jeremías, quien había sido visto por última vez cuando salió de su casa en Santo Tomé, alrededor de las 14.30 del jueves. Según reconstruyeron sus familiares, el adolescente se fue en bicicleta, como solía hacerlo, sin documentación ni teléfono celular.

De acuerdo al relato de sus allegados, ese mismo día Jeremías habría ido a la vivienda de Milagros Belén Altamirano, su pareja, en el complejo Fonavi San Jerónimo, ubicado en el barrio Centenario. Ese dato cobró especial relevancia en las últimas horas, cuando la familia de la joven denunció que también se encuentra desaparecida.

La abuela de Milagros realizó la denuncia este lunes y aseguró que no ve a la adolescente desde el sábado. Además, aportó un testimonio clave: antes de perder contacto, la joven se habría mostrado muy asustada y preocupada por la desaparición de Jeremías, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Con este nuevo escenario, la causa sumó un giro importante. Para la Justicia, Milagros habría sido la última persona en ver con vida al adolescente, por lo que su localización se volvió prioritaria. Mientras tanto, los investigadores trabajan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar qué ocurrió en las horas previas a la muerte del joven.

El caso está en manos de los fiscales Francisco Cecchini y Gonzalo Iglesias, del Ministerio Público de la Acusación, quienes continúan con las medidas para reconstruir el recorrido de Jeremías, dar con la adolescente desaparecida y avanzar en una investigación que mantiene en vilo a toda la provincia.