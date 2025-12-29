Un violento episodio ocurrido en marzo en una chacra de Cinco Saltos volvió a escena este diciembre, cuando la Policía detuvo en Tucumán a un trabajador golondrina de 28 años que estaba prófugo con pedido de captura vigente. El hombre, acusado de apuñalar junto a su hermano a un compañero de trabajo, fue imputado por lesiones graves con arma blanca y ahora enfrenta un proceso de extradición hacia Río Negro, donde la Justicia ya dispuso su prisión preventiva.

La historia comenzó el 5 de marzo a las 7:50 de la mañana, en una chacra ubicada sobre la calle N°3 del kilómetro 11,5 de la Ruta Nacional 151. Allí, tres jornaleros que habían llegado a Río Negro para trabajar en tareas rurales protagonizaron una discusión que terminó en sangre.

Primero fueron insultos dentro de un vehículo, luego golpes de puño. En medio de la pelea, uno de los hermanos sujetó a la víctima mientras el otro lo apuñaló dos veces en el pecho. Las heridas, localizadas en el hemitórax derecho e izquierdo, fueron constatadas por la médica de guardia del Hospital Área Cinco Saltos y catalogadas como graves, ya que el trabajador estuvo más de un mes sin poder reincorporarse a sus tareas.

Con el correr de los meses, el agresor principal se esfumó. En septiembre, la Justicia emitió una orden de captura al comprobar que se había mudado sin aviso a Tucumán. Allí intentó rehacer su vida, pero la Policía lo identificó en un procedimiento de rutina y descubrió que tenía pedido de captura vigente.

La detención fue inmediata. La jueza de Garantías dio por formulados los cargos de manera virtual y habilitó la etapa penal preparatoria. El Ministerio Público Fiscal solicitó prisión preventiva por 10 días hábiles, con posibilidad de prórroga, hasta que se concrete la extradición a Cipolletti. Los fundamentos fueron claros: riesgo de fuga y peligro de entorpecimiento de la investigación.

Por su parte, el defensor oficial no cuestionó las pruebas ni los cargos, y adelantó que trabajan en un posible acuerdo. Mientras tanto, el acusado permanece detenido, esperando ser trasladado a Río Negro para enfrentar la causa que lo señala como coautor de un ataque brutal en el corazón del Alto Valle.