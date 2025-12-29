La madrugada del domingo en Viedma estuvo marcada por dos intervenciones policiales que culminaron con la aprehensión de dos personas, tras alertas recibidas a través del sistema 911 RN Emergencias. Los hechos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y fueron atendidos por personal de la Comisaría Primera.

El primer procedimiento se registró pasada la medianoche en la zona de la avenida costanera, donde funcionan locales gastronómicos y se concentra gran movimiento de personas los fines de semana. Allí, un hombre de 44 años, oriundo de Roca y en situación de calle en Viedma, fue observado rompiendo un vehículo Peugeot 208 estacionado.

Según testigos, la agresión habría comenzado cuando un vecino se negó a pagar el servicio de “cuidado y limpieza” que ofrecía el sujeto en el lugar. Al recibir la alerta, los efectivos policiales lo ubicaron en inmediaciones de la Fuente Pucará. Al intentar identificarlo, el hombre se resistió y agredió a los uniformados, que lograron reducirlo y trasladarlo a la dependencia policial.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal por los delitos de resistencia a la autoridad y daños, mientras la fiscal de turno dispuso la recepción de una denuncia penal por los daños ocasionados al vehículo y ordenó medidas para avanzar con la investigación.

Intento de robo en calle Perito Moreno

El segundo hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando el sistema 911 alertó sobre una situación sospechosa en calle Perito Moreno, donde un sujeto intentaba abrir vehículos estacionados. Tras montar un operativo preventivo, los efectivos sorprendieron al individuo in fraganti mientras intentaba forzar una camioneta.

Un joven de 23 años, con antecedentes delictivos, fue sorprendido in fraganti intentando forzar una camioneta en calle Perito Moreno

El hombre, de 23 años y conocido en el ámbito delictivo, fue aprehendido en el lugar. El propietario del rodado radicó la denuncia correspondiente, no constatándose faltantes en el vehículo.