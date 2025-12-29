Más de 80 familias del barrio 10 de Enero fueron beneficiadas con la inauguración de la obra de regularización eléctrica, en el contexto del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE) que lleva adelante el Gobierno de Río Negro junto a la distribuidora EDERSA y la Municipalidad de Cipolletti.

La intervención incluyó la colocación de 60 columnas de hormigón, 50 nuevos postes, más de 2.000 metros de cable de media y baja tensión y la ejecución del alumbrado público con 42 luminarias LED. Con esta infraestructura, los vecinos cuentan ahora con medidores individuales, pilares reglamentarios y facturación formal del servicio eléctrico.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que “todos tienen su medidor, su pilar, van a pagar su boleta y están dentro del sistema. Además, cuentan con alumbrado público para hacer un barrio seguro. Este es un programa que tenemos con el Gobernador, donde vamos avanzando barrio por barrio, ordenando los servicios”.

El intendente Rodrigo Buteler participó de la inauguración

La agenda de regularización eléctrica continuará en febrero de 2026 en los barrios Nuevo Ferri y 2 de Agosto, sumándose a los ya normalizados en Cipolletti: Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo, Obrero A y B, además de Puente Santa Mónica en Balsa Las Perlas.

El proyecto es parte de la política provincial de garantizar acceso seguro a la electricidad, coordinada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la seguridad de los vecinos en sectores históricamente postergados.