Un bebé de 1 año y tres meses fue asesinado a balazos durante un ataque a tiros en una barbería de la zona sur de la ciudad de Rosario y por el caso hay cuatro personas detenidas.

Según información de medios locales el trágico hecho ocurrió en un local situado en la calle Melincué 6136, en el barrio Roque Sáenz Peña de la citada ciudad santafecina.

Los voceros policiales señalaron que allí, por causas que se tratan de establecer, se produjo una balacera luego de una discusión entre dos adultos, una de las personas se retiró del lugar y regresó acompañado de un motociclista que descendió del vehículo y disparó contra el inmueble.

Como consecuencia de la balacera, un bebé resultó herido y fue derivado de emergencia a un hospital zonal, donde los médicos constataron su deceso, al tiempo que se incautó un arma calibre 32 en la escena del crimen.

En tanto, las fuentes indicaron que el primero de los sospechosos fue detenido en la noche del jueves tras la intervención de un gendarme, mientras que horas más tarde, fueron apresadas tres personas más, entre ellas, un hombre de 45 años y una mujer de 50.

Además, se informó que los efectivos detuvieron a Alan V., de 21 años, quien, según fuentes oficiales, había escapado junto a sus cómplices a bordo de un auto gris que tenía la luneta rota y que, tras producirse la balacera, el sospechoso se bajó en la esquina de Bacle y Patricios para esconderse dentro de una casa.

Por su lado, los uniformados pudieron seguir la pista de los sujetos gracias a la declaración del abuelo del bebé, mientras que en la Central de Emergencias 911 se analizaron los videos de las cámaras de vigilancia pública y consiguieron identificar la vivienda para darle aviso al Comando Radioeléctrico.

De acuerdo al reporte de las fuerzas de seguridad, el sujeto se escapó por los techos y, cuando la dueña de la casa permitió el ingreso, los policías constataron que ocupaba un departamento de la planta alta donde hallaron tres teléfonos celulares, una pistola calibre 11.25 sin cargador, municiones, un ladrillo de cocaína y la ropa que vestía en el momento del homicidio.

Los efectivos de la citada central lograron constatar que el auto había sido guardado dentro de una cochera ubicada en Patricios al 600 desde donde el joven trató de huir, pero fue detenido, tras lo cual capturaron a Darío A. y a María A., quien quedó demorada debido a que interfirió en el procedimiento para trasladar al último detenido.