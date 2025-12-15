El mundo del cine quedó paralizado este domingo tras conocerse la muerte de Rob Reiner, uno de los directores más influyentes de Hollywood, y de su esposa Michele Singer. Ambos fueron encontrados sin vida en su casa del exclusivo barrio de West Los Ángeles, en un episodio que rápidamente encendió las alarmas y dio paso a una investigación judicial de alto impacto.

Según los primeros reportes oficiales, las autoridades llegaron al domicilio cerca de las 15:30, hora local, luego de recibir un llamado de auxilio por una presunta emergencia médica. Al ingresar a la vivienda, los efectivos encontraron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68, que más tarde fueron identificados como Rob Reiner y Michele Singer.

Minutos después del arribo del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, agentes del Departamento de Policía iniciaron una investigación formal para esclarecer las circunstancias de ambas muertes. Aunque hasta el momento no se difundió un informe oficial sobre la causa, fuentes citadas en los reportes iniciales indicaron que los cuerpos presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

La causa dio un giro aún más delicado cuando trascendió que uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner, quedó bajo sospecha. Si bien no hubo imputaciones formales, su nombre aparece mencionado en el expediente mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas dentro de la vivienda familiar.

En entrevistas anteriores, Nick Reiner había hablado públicamente sobre su prolongada lucha contra las adicciones. En una nota con People en 2016, relató que comenzó a consumir drogas durante la adolescencia, atravesó múltiples tratamientos de rehabilitación y llegó a vivir en situación de calle en distintos puntos de Estados Unidos.

Esa experiencia personal dio origen a Being Charlie, una película de carácter semiautobiográfico que Nick Reiner coescribió. En aquella ocasión, había asegurado que estaba readaptándose a la vida en Los Ángeles y reconstruyendo el vínculo con su familia, una declaración que hoy vuelve a cobrar relevancia en el marco de la investigación.

Más allá del impacto judicial, Hollywood despide a Rob Reiner, hijo del legendario Carl Reiner y figura clave del cine estadounidense. Como director, dejó clásicos inolvidables como This Is Spinal Tap, La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery y Cuando Harry conoció a Sally….

Antes de consolidarse detrás de cámara, Rob Reiner alcanzó la fama como actor en All in the Family y luego fue cofundador de Castle Rock, productora de éxitos como The Shawshank Redemption y Seinfeld. Mientras la investigación continúa, su legado artístico permanece intacto, aunque empañado por una tragedia que sacudió a toda la industria.