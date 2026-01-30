¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 30 de Enero, Neuquén, Argentina
Fuera de peligro

Un auto cayó 20 metros por un barranco cerca del Lago Huechulafquen: tres heridos, entre ellos dos menores

Un vehículo desbarrancó 20 metros en la Ruta Provincial 61, dejando tres ocupantes, dos de ellos menores, con lesiones leves.

Por Redacción

Viernes, 30 de enero de 2026 a las 11:29
Imagen de archivo

Un accidente vial ocurrió este viernes en la Ruta Provincial 61, a la altura del sector El Mirador, cercano a la seccional Las Coloradas del Parque Nacional Lanín, cuando un vehículo desbarrancó aproximadamente 20 metros. El siniestro, registrado en la zona del Lago Huechulafquen, involucró a tres ocupantes, entre ellos dos menores de edad y un adulto.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo, sobre la calzada, siendo atendidos en primera instancia por Bomberos Voluntarios y personal de la ambulancia militar. Según los primeros informes, los dos menores presentaban heridas leves, mientras que el adulto sufría de presión arterial elevada y algunas lesiones superficiales en uno de sus brazos, producto del despliegue del airbag.

A pesar de la gravedad del accidente, las víctimas no registraron heridas de mayor consideración. Todos los ocupantes fueron trasladados al hospital más cercano para recibir atención médica y realizar una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

El siniestro, que ocurrió en una de las zonas más transitadas del Parque Nacional Lanín, obligó a la intervención de las autoridades locales y personal de emergencias, quienes trabajaron rápidamente para asegurar el área y garantizar la atención de los involucrados. El accidente es investigado por las autoridades competentes, que buscarán determinar las causas del mismo.

