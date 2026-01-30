Un accidente vial ocurrió este viernes en la Ruta Provincial 61, a la altura del sector El Mirador, cercano a la seccional Las Coloradas del Parque Nacional Lanín, cuando un vehículo desbarrancó aproximadamente 20 metros. El siniestro, registrado en la zona del Lago Huechulafquen, involucró a tres ocupantes, entre ellos dos menores de edad y un adulto.

Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los ocupantes ya se encontraban fuera del vehículo, sobre la calzada, siendo atendidos en primera instancia por Bomberos Voluntarios y personal de la ambulancia militar. Según los primeros informes, los dos menores presentaban heridas leves, mientras que el adulto sufría de presión arterial elevada y algunas lesiones superficiales en uno de sus brazos, producto del despliegue del airbag.

A pesar de la gravedad del accidente, las víctimas no registraron heridas de mayor consideración. Todos los ocupantes fueron trasladados al hospital más cercano para recibir atención médica y realizar una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

El siniestro, que ocurrió en una de las zonas más transitadas del Parque Nacional Lanín, obligó a la intervención de las autoridades locales y personal de emergencias, quienes trabajaron rápidamente para asegurar el área y garantizar la atención de los involucrados. El accidente es investigado por las autoridades competentes, que buscarán determinar las causas del mismo.