Este jueves, robaron una moto del garaje de un edificio, alrededor de las 4 de la madrugada, en la intersección de Sargento Cabral y Fotheringham, en la ciudad de Neuquén. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del edificio frente al lugar del hecho, donde se observa cómo cinco sujetos, con actitud sospechosa, llegaron al lugar y se organizaron para concretar el robo: dos de los delincuentes vigilaban, mientras los otros tres abrieron el portón y sustrajeron el rodado con total impunidad.

Daniela, la dueña del vehículo, relató que la policía la despertó al tocar el timbre de los departamentos debido a que el portón de la cochera estaba abierto. "Nosotros no escuchamos nada, pero la dueña de las cámaras del edificio de enfrente sí escuchó el ruido del portón y llamó a la policía. Tuvo que hacerlo dos veces, porque la primera vez no vinieron, y se demoraron una hora en llegar", contó.

La vecina, quien también se mostró preocupada por la creciente inseguridad en la zona, afirmó que "hace ya un tiempo que es tierra de nadie". Además, recordó otro robo ocurrido hace un año y medio, cuando le robaron la moto a su cuñado en un patio a solo media cuadra de su domicilio. En esa ocasión, los delincuentes forzaron el portón y se llevaron el rodado caminando por la Fotheringham en contramano.

La inseguridad en el área no es algo nuevo. Según la vecina, en el edificio de enfrente también se registró un robo con la misma modalidad, donde los delincuentes abrieron el portón de la cochera. Y, según detalló, en su propio edificio, ya tuvieron que instalar rejas en los departamentos del primer piso después de un robo.

La preocupación de las familias es mucha, especialmente debido a la presencia de un edificio abandonado y tomado a solo media cuadra, que genera un clima de miedo entre los vecinos. "La policía no frecuenta mucho, sabiendo de los hechos que ocurren", afirmó.

La familia afectada por el robo busca recuperar la motocicleta Benelli TRK502X, cuya patente es A227FNE, mientras los vecinos insisten en la necesidad urgente de reforzar la seguridad en la zona.