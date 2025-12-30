La tranquilidad habitual del barrio Villa Farrel se vio interrumpida este lunes, cuando se confirmó el hallazgo de un hombre sin vida en una plazoleta ubicada en la intersección de las calles Independencia e Illia, en el sector este de la capital neuquina.

El hecho ocurrió minutos antes del mediodía, en un punto muy concurrido del barrio y frente a una escuela primaria.

Personal policial acudió rápidamente al lugar y dispuso el cierre de la zona con un amplio perímetro de seguridad, lo que generó sorpresa y preocupación entre vecinos y transeúntes.

Quién era la víctima y de qué murió

Con el avance de las pericias y la información oficial confirmada en las últimas horas, se determinó que el fallecimiento se produjo por un accidente cerebrovascular (ACV).

Las autoridades descartaron la presencia de signos de violencia y confirmaron que no se trató de un hecho delictivo.

La víctima fue identificada como Luis Alberto Parrotti cuyo deceso ocurrió por causas naturales.

El cuerpo fue encontrado en un espacio verde

Parrotti fue encontrado sin signos vitales dentro de la plaza, en posición boca arriba. Al momento del hallazgo vestía pantalón corto y remera.

La presencia de un cuerpo sin vida en un espacio público y de alto tránsito generó una fuerte sensación de vulnerabilidad en la zona, que comenzó a disiparse tras conocerse el resultado de la autopsia.

Intervención policial y pericias

En el lugar intervino la comisaría con jurisdicción en el sector y personal del área de Criminalística, que realizó las tareas periciales correspondientes para preservar la escena y establecer las circunstancias del fallecimiento.

La autopsia confirmó que la muerte de Luis Alberto Parrotti se produjo a causa de un ACV.

Cámaras de seguridad bajo análisis

Si bien en el área existen cámaras de seguridad, su revisión quedó supeditada a la confirmación de las causas de muerte. Una vez descartada cualquier hipótesis criminal, no se avanzó en líneas investigativas vinculadas a terceros.

El barrio tras la confirmación oficial

Vecinos del sector señalaron que la plaza es frecuentada habitualmente por personas en situación de calle, un dato que volvió a mencionarse tras el episodio. Sin embargo, desde la investigación se aclaró que el fallecimiento no estuvo vinculado a hechos de violencia ni a la intervención de otras personas.

La confirmación de que se trató de una muerte natural llevó algo de tranquilidad a una zona muy transitada por familias, estudiantes y vecinos de Villa Farrel.