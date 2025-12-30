Se cumplen 10 años del trágico episodio en el cual perdió la vida Martina Sepúlveda, de 2 años, y Matías Mercantil Aguilera, de 7, mientras pasaban el feriado del 1 de enero en el camping Lolen, en San Martín de los Andes.

La tragedia ocurrió cuando en el camping, a orillas del lago Lácar, un roble pellín muy grande cayó sin previo aviso sobre los niños y sobre las familias que estaban allí. Los menores murieron en el acto, mientras que su padre y su abuela sufrieron graves lesiones, al igual que otros visitantes del lugar.

Según relatos, las raíces del árbol estaban al descubierto y tenía sectores podridos, además el día del siniestro se registraron fuertes ráfagas de viento.

En aquel momento, el Sindicato de Guardaparques había manifestado que "no era su responsabilidad" y que "pretender que deban prevenir daños a particulares provocados por elementos y fenómenos de la naturaleza en millones de hectáreas, es imposible".

En abril de 2026 se realizará un segundo juicio por la muerte de los nenes, en el cual se volverá a juzgar a los cuatro guardaparques y dos miembros de la comunidad mapuche Curruhuinca. Se tomó esta decisión ya que el máximo tribunal rechazó los recursos de queja presentados por las defensas, dejando firme el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había anulado las absoluciones dictadas en Neuquén.

El Tribunal Federal N°1 de Neuquén fijó para los días 20 y 27 de abril de 2026, a partir de las 9.30, las audiencias de juicio por la muerte de los menores, dando inicio a un segundo juicio oral y público.

Destacaron que las audiencias se desarrollarán vía Zoom. Los acusados son:

Matías Iván Encina, coordinador zonal de Guardaparques.

Diego Luis Lucca, jefe del Departamento de Guardaparques.

Juan Ignacio Jones, jefe del Departamento de Conservación y Manejo.

María Mercedes Hileman, jefa del Departamento de Usos Públicos.

Milena Cheuquepán y Juan Delgado, integrantes de la comunidad Curruhuinca, encargada de la administración del camping.

Los funcionarios enfrentan cargos por homicidio culposo, lesiones graves y presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que los miembros de la comunidad mapuche fueron acusados de homicidio culposo y lesiones graves.

El caso generó gran conmoción en Neuquén y desató un debate que puso en duda si era una tragedia evitable o si era un desastre natural imposible de prever. El juicio buscaba determinar si existió responsabilidad en cuanto a mantenimiento y seguridad en el camping.

Con la determinación de las nuevas fechas de juicio, la causa entra en lo que sería su etapa final y decisiva, a una década de la tragedia que destruyó a una familia que aún sigue pidiendo justicia.