Dos personas resultaron heridas por disparos de arma de fuego durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Allen, en un hecho que es investigado por la Justicia. El episodio se registró cerca de las 5:15 en inmediaciones del bar “D’Farra”, ubicado sobre calle Valle Encantado al 551.

La intervención policial se inició a partir del llamado de un trabajador de seguridad del local nocturno, quien alertó sobre la presencia de una persona lesionada. Al llegar al lugar, los efectivos hallaron a un hombre consciente, con una herida en la zona abdominal, aunque sin datos precisos sobre cómo se habían producido los disparos.

Con el correr de los minutos, se confirmó el ingreso de un segundo herido al hospital local, también con una lesión provocada por un arma de fuego, lo que amplió el alcance de la investigación. Testigos indicaron a AN Allen, que durante el incidente se habrían escuchado entre tres y cinco detonaciones, presuntamente efectuadas por una persona de contextura robusta que luego se dio a la fuga.

En el marco de las primeras diligencias, la Policía entrevistó al cuñado del primer herido, quien aportó que alrededor de las 5 su familiar se acercó hasta Plaza San Martín con una herida en el abdomen y le pidió ser trasladado al hospital. Según su relato, el disparo se habría producido cuando la víctima circulaba en motocicleta frente al bar.

La Fiscalía de turno dispuso la intervención del Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y el médico policial, con el objetivo de recolectar pruebas y establecer la mecánica del hecho. La causa continúa en etapa de investigación, mientras ambas personas heridas permanecen bajo atención médica.