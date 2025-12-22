La tarde de ayer en Viedma terminó a los tiros, con gritos, corridas y tres jóvenes heridos, luego de un violento altercado armado que sacudió el límite entre los barrios Lavalle y Mi Bandera, dejando a toda una zona en vilo y obligando a un urgente despliegue policial y sanitario.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 20 y 19, donde, por motivos que todavía se investigan, se desató una pelea feroz entre jóvenes con viejas cuentas pendientes. En medio de la disputa, aparecieron las armas y comenzaron los disparos. El saldo fue grave: tres personas heridas, que debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Artémides Zatti para recibir atención médica y evitar consecuencias mayores.

Según la información recabada, uno de los protagonistas recibió un disparo de arma de fuego en la espalda, otro sufrió un roce de bala en la cabeza y el tercero terminó con una herida en la mano izquierda, producto del violento enfrentamiento. Afortunadamente, y pese a la gravedad del episodio, ninguno de los heridos debió quedar internado.

Los vecinos del sector todavía intentan digerir lo ocurrido. Relataron que cerca de las 17 horas comenzaron a escucharse discusiones acaloradas, gritos y amenazas, hasta que segundos después se oyeron detonaciones secas. Al principio pensaron que se trataba de fuegos artificiales, pero rápidamente entendieron la realidad: eran tiros.

Tras la llegada de los móviles policiales y ambulancias, la zona quedó bajo control, aunque la tensión se mantuvo durante varias horas. En paralelo, en el hospital, familiares y amigos de los heridos se acercaron desesperados para conocer el estado de salud, generando un clima de preocupación y nerviosismo que se extendió por todo el barrio.

La investigación quedó en manos de la Comisaría 38, que tiene jurisdicción en el lugar, mientras que el expediente judicial se encuentra radicado en la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Guillermo Ortiz, quien ahora deberá determinar cómo se originó el enfrentamiento, quién disparó y si hay más personas involucradas.