Un sujeto de 48 años fue detenido tras llevarse dos botellas de whisky y un sandwich de un comercio sin abonar la cuenta correspondiente. La Policía de Río Negro fue alertada sobre el ilícito y detuvo al autor.

El hecho ocurrió en un local ubicado en Mitre al 900 en Bariloche. El autor ocultó la mercadería en una mochila y se retiró. Personal del local le pidió la devolución de los productos pero el protagonista del ilícito, se negó a hacerlo.

Cuando arribó el personal de la Comisaría Segunda, realizó una requisa de urgencia y encontró las bebidas y los demás productos en el lugar.

Fue trasladado a la unidad policial en carácter de detenido, involucrado en una causa que fue caratulada como hurto en grado de flagrancia.

El segundo hecho delictivo

En otro caso ocurrido también en Bariloche, efectivos de la misma dependencia policial detuvieron a una pareja que sustrajo objetos del interior de un vehículo estacionado, mediante el uso de inhibidores de alarma.

El hecho ocurrió a las 21 horas de este lunes en calle Elflein, cuando la pareja robó elementos de un Peugeot.

Los autores fueron identificados y detenidos en las inmediaciones. En su poder tenían los objetos que sustrajeron y también un equipo de comunicaciones, el cual habrían utilizado para bloquear el mecanismo de seguridad del vehículo.