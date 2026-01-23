La fiscal de feria detalló en audiencia tres hechos ocurridos en el radio céntrico de San Carlos de Bariloche, que derivaron en la formulación de cargos contra tres imputados por robos en comercios de indumentaria y productos de higiene personal.

Primer hecho: robo en un local de calle Moreno

El 17 de enero de 2026, alrededor de las 19, uno de los imputados ingresó a un comercio ubicado sobre calle Moreno. Allí sustrajo un buzo marca DC y tres billeteras de cuero, ocultando los elementos debajo de su remera y dentro de sus pantalones.

Segundo hecho: nuevo robo y daño de alarmas

El 20 de enero de 2026, cerca de las 16:25, el mismo imputado regresó al local junto a otro hombre. En esa oportunidad sustrajeron dos remeras marca DC y una remera marca Nike, que escondieron entre sus ropas.

Durante el hecho, violentaron siete alarmas de distintas prendas y dañaron un pantalón al intentar retirarle el dispositivo de seguridad.

Tercer hecho: productos de perfumería y fuga en vehículo

Minutos más tarde, ambos imputados ingresaron a un comercio ubicado en Tiscornia al 600, donde sustrajeron seis bronceadores marca Dermaglós y Nivea, tres jabones marca Skip y otros productos de crema.

Tras el robo, se retiraron en un vehículo Fiat Cronos, conducido por un tercer hombre, quien fue identificado como partícipe necesario.

Detención, cargos y medidas judiciales

Los tres sujetos fueron detenidos por la Policía luego de que se identificara el vehículo en el que se movilizaban. Al momento de la detención, tenían en su poder los elementos sustraídos.

Calificación legal

Primer imputado: robo simple por tres hechos , en calidad de coautor.

Segundo imputado: robo simple por dos hechos , también como coautor.

Tercer imputado (conductor): robo a título de partícipe necesario.

El defensor oficial no se opuso a los hechos ni a la calificación legal. El juez de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de tres meses.

Medidas cautelares

Mientras dure la investigación, el magistrado dispuso: